Тульское правительство проследит за бездомными собаками

Правительство Тульской области получит полномочия по установлению порядка организации деятельности приютов для животных и контролю за их содержанием.



Соответствующий законопроект внёс в региональный парламент губернатор Алексей Дюмин.

Документ разграничит полномочия органов государственной власти Тульской области в области обращения с животными. Уполномоченный орган исполнительной власти определит правительство.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из регионального бюджета.