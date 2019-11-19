В Донском чиновники не желали признавать аварийным полуразвалившийся дом

Прокуратура нашла нарушения в действиях администрации Донского, которая не признавала аварийным полуразрушенный дом №10 на улице Берёзовая в Центральном микрорайоне.



В надзорное ведомство обратилась общественница Наталья Масляева. В одной из квартир, которая является муниципальной собственностью, около месяца находились инвалиды, которые раньше проживали у сына.

Согласно акту технического обследования, в одноэтажном двухквартирном доме, построенном в 1960 году, разрушены цокольная часть и кирпичная кладка, идут трещины по фасаду, оконные блоки забиты, а дверь требует замены. В квартире №1 разрушены полы, окна и потолочные перекрытия, отсутствуют отопление, газ, свет и вода.

Жильцы дома оказались в тяжёлой ситуации, однако администрация Донского не принимала мер для решения вопроса о предоставлении им жилых помещений, подчеркнули в прокуратуре. Кроме того, зарегистрированным в квартире гражданам начисляли деньги за оплату коммуникаций, которые отсутствуют.

Сейчас главе администрации Донского Руслану Бутову внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.



