Хулиган, устроивший дебош в тульском кафе, проведёт Новый год за решёткой

Пролетарский районный суд избрал меру пресечения 26-летнему мужчине, устроившему дебош в тульском кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной



Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября он нарушал общественный порядок и избил одного из посетителей кафе, причинив тяжкий вред его здоровью. При этом прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии бездействовали, не решаясь усмирить хулигана.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка), п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое из хулиганских побуждений). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2020 года.

Ранее были уволены четыре сотрудника Росгвардии из-за грубого нарушения служебной дисциплины. Их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.