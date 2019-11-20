Права жителей регионов страдают из-за отсутствия единых принципов работы омбудсменов

В России отсутствует единый подход в организации деятельности уполномоченных по правам человека в регионах.



Об этом заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, туляк Сергей Гаврилов.

Сейчас в Госдуму внесён законопроект, позволяющий омбудсменам дать право составлять исковые заявления в защиту прав граждан и обращаться в прокуратуру с ходатайствами о проверке решений суда. Он уже прошёл второе чтение.

«На наш взгляд, этот закон носит эпохальный характер, потому что он достраивает целостность системы защиты прав человека на региональном уровне», — отметил Гаврилов.

Документ усиливает гарантии независимости омбудсменов. Определяется, что каждое федеральное ведомство должно утвердить порядок взаимодействия с региональными уполномоченными. Также устанавливается обязанность должностных лиц в регионе отвечать на запросы уполномоченного.

Как отмечает один из авторов инициативы Людмила Бокова, сегодня в каждом субъекте установлены различные правила деятельности региональных уполномоченных, что ставит граждан в неравные условия при защите их прав. Законопроект предлагает ввести в России единые принципы работы уполномоченных по правам человека в регионах.