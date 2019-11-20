Тульской области могут добавить денег на обеды для школьников

Правительство России выделит регионам средства на организацию бесплатного горячего питания в школах.



«Правительство этот вопрос решает. Мы договорились, что будет предложен формат, который позволит нам оказать помощь регионам, которые не могут самостоятельно обеспечить бесплатное горячее питание школьникам начальных классов», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что «все регионы по-разному строят свою политику» в области организации горячего питания.

«Есть регионы, решающие эту проблему, не потому что у них деньги есть, а потому что есть желание. Есть регионы, которые уделяют этому меньше внимания», — констатировал Володин.

Законопроект об обязательном обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием был принят Госдумой в первом чтении 24 октября. Документом закрепляется гарантия на обеспечение горячим питанием в начальной школе. Документ предусматривает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели.