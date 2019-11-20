С начала 2019 года в России пропали более 8 тысяч детей

В России более 8 тысяч детей пропали без вести с начала 2019 года, сообщили в Следственном комитете.



За 2018 год в стране заявили об исчезновении 13 683 детей, в первом полугодии 2019-го — о 8 383 таких случаях.

Большинство пропавших детей уже нашли, сейчас в розыске остаются 98 несовершеннолетних. Больше всего детей пропадают в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском краях.

По версии СКР, дети пропадают из-за отсутствия контроля в социальных учреждениях, конфликтов в семье, жестокого обращения, асоциального поведения родителей и неблагоприятных условий жизни.