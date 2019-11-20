В Кремле назвали муниципальную власть «болотом»

В Кремле признают функциональный разрыв между федеральным, региональным и муниципальным уровнями управления и неэффективность муниципальной власти.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас идут поиски способов, как «избавиться от этого разрыва в самых различных областях».

Ранее президент РФ Владимир Путин не раз обращал внимание на разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, и на то, что это следствие того, что по Конституции муниципальный уровень власти отделён от государства.

5 ноября на заседании Совета по русскому языку при президенте он выражал сожаление в связи с наличием такого разрыва, в результате которого в сферах образования и здравоохранения муниципальный уровень оказывается отрезанным от областного и федерального. В связи с этим изменения, которые проводят на федеральном уровне, на муниципальном уровне могут уходить «в болото», сказал тогда президент и добавил, что «здесь кардинально нужно некоторые вещи менять».