Шерин посчитал тульские налоги

В тульском управлении Федеральной налоговой службы подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев текущего года.



Как сообщил на расширенном заседании председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, за последние три года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 15,3 млрд рублей (почти на 25%). В 2019 году увеличение доходов бюджета составило более 7 млрд рублей.

С начала года совокупная задолженность по налогам снизилась более чем на 306 млн рублей, задолженность по имущественным налогам физических лиц — на 470 млн.

На 2020 год спрогнозированы доходы в объёме 81,2 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы более 68 млрд рублей.

Шерин призвал налоговиков искать новые подходы по наращиванию собственной доходной базы, новые решения в работе координационных советов, повышать наполняемость доходов и работать с неэффективными предприятиями.