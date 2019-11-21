«Проект»: Дюмин живёт в богучаровской резиденции и на работе тренируется играть в хоккей

Издание «Проект» напомнило об успехах бывших адъютантов президента РФ Владимира Путина, которые были назначены губернаторами, а их родственники оказались успешными бизнесменами.



Несколько лет назад глава государства стал назначать руководителями регионов сотрудников Федеральной службы охраны. Из четырёх человек, на постах остались только двое. Их близкие хорошо зарабатывают на работе с государством и госкомпаниями.

В феврале 2016 года Тульскую область возглавил Алексей Дюмин, который до этого он занимал пост заместителя министра обороны и получил звание Героя России, предположительно, за спецоперацию по эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Москву.

35-летний брат губернатора Артём Дюмин начинал с работы инструктором по теннису, но к 2014 году стал успешным строителем. Он занимается элитной недвижимостью в самых дорогих районах Москвы и входит в совет директоров спорткомплекса «Олимпийский», принадлежащего миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. Его структура строит пятизвёздочный отель в парке «Зарядье», отмечает издание.

В 2016 году телеканал «Дождь» обнаружил в Москве квартиру полного тёзки Дюмина площадью 344 кв. м. По оценке журналистов, рыночная стоимость квартиры тогда составляла до 700 млн рублей. Губернатор находится на государственной службе с 1994 года и никогда не занимался бизнесом, отмечал канал.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин увлечён спортом: он давний участник Ночной хоккейной лиги, где играет и забивает нападающий Путин. В здании администрации главы региона даже установлен хоккейный тренажёр — маленькое хоккейное поле для тренировок между работой. Подобный тренажёр в сети стоит почти 500 тыс. рублей», — пишет «Проект».

В лесу, рядом с музеем-усадьбой Богучарово поэта Алексея Хомякова (район посёлка Октябрьский) расположена шикарная резиденция. На территории есть двухэтажная гостиница со столовой, двухэтажный жилой дом, несколько отдельных дач, оздоровительный центр, баня и спортплощадка.

«С 70-х годов это была официальная резиденция секретарей обкомов и тульских губернаторов. Но её содержание стоило немалых денег — миллион евро в год, утверждал предшественник Дюмина Владимир Груздев. В 2011 году её продали как непрофильный актив местному девелоперу (Рафику Папяну — „ТА“). Но в декабре 2016 года, когда Дюмин стал губернатором, резиденция фактически вернулась под контроль государства — отошла структурам „Роснефти“. Новому губернатору приглянулось место, и он стал там часто бывать, причем не на правах гостя, а скорее хозяина», — пишет «Проект».

Когда корреспондент «Проекта» приехал к резиденции в Октябрьском, один из работников объекта сказал, что это частная, особо охраняемая территория и подтвердил, что здесь живёт Дюмин. Посоветовав не гулять вокруг, сотрудник попрощался.

Тульский краевед, филолог, доцент Нина Щеглова, обеспокоенная судьбой родовой усадьбы Алексея Хомякова в Богучарово, в свою очередь рассказывала, что сюда на шашлыки съезжается тульская элита.

«Роснефть» при Дюмине начала помогать не только лично ему, но и тульскому футбольному клубу «Арсенал». У клуба вообще стало необычно много спонсоров — помимо компании Игоря Сечина деньги ему дают «Газпром», «Ростех» и Алишер Усманов.

Хорошие отношения Дюмина и «Роснефти» можно заметить и в фильме «Центра управления расследованиями» «Сечин». В нем рассказывалось об огромном охотхозяйстве «Зубр» на территории Тульской области. В 2018 году местные жители жаловались журналистам, что эти земли раньше принадлежали фермерам, а теперь заняты структурами, близкими к госкомпании.

На следующий день после назначения Дюмина главой региона в 2016 году главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко назвал его преемником Путина: с тех пор это повторяют многие комментаторы. Вряд ли президент всерьёз рассматривает Дюмина в таком качестве, считает собеседник, знакомый с главой государства.

«Думаю, что Путин про них (губернаторов) всё понял, но он будет продолжать помогать Дюмину, потому что он засунул его туда и несёт за него ответственность. Поэтому какие-то успехи они там будут демонстрировать», — рассказал «Проекту» бывший федеральный чиновник.