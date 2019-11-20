Зарезавший мужчину на парковке в Кимовске сдался полиции, озвучена версия мотива преступления

Мужчина, подозреваемый в убийстве на парковке в Кимовске, сдался полиции.



Напомним, происшествие случилось днём 19 ноября. Двое мужчин поспорили на парковке, один из них достал нож и нанёс другому несколько ударов. Потерпевший скончался на месте.

Полиция ввела на территории Тульской области план «Перехват», был обнаружен автомобиль подозреваемого, опрашивались его родственники и знакомые.

После полуночи мужчина сам приехал в отдел МВД, его передали в следственные органы. Сейчас устанавливаются все детали случившегося. По предварительным данным, ссора и нападение могли произойти из-за денежного долга.

По сообщению областного Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.