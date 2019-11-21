Тульскую птицефабрику за многочисленные нарушения оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ленинский районный суд привлёк птицефабрику «Тульская» к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.



Ранее природоохранная прокуратура и специалисты комитета ветеринарии Тульской области обнаружили, что на предприятии отсутствует помётохранилище, площадка для компостирования, цех сушки помёта. В продуктах жизнедеятельности птиц выявлено превышение количества токсичного элемента (цинка), индекса энтерококков и других показателей качества.

Так же установлено, что птицефабрика ежедневно передаёт в безвозмездное пользование физическому лицу куриный помёт, не прошедший обеззараживание, что может привести к распространению заразных болезней.

По результатам проверки в адрес генерального директора птицефабрики было внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также в суд было направлено исковое заявление о понуждении юридического лица к организации зоны хранения и утилизации отходов производства. Суд привлёк юрлицо к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.