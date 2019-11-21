Туляки погрязли в автокредитах

С января по октябрь 2019 года россияне набрали автомобильных кредитов на 598,5 млрд рублей — на 18,4% больше, чем в годом ранее.



Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Самыми закредитованными оказались жители Москвы (им выдали 68,3 млрд рублей), Подмосковья (45,2 млрд), Санкт-Петербурга (44,2 млрд), Татарстана (25,4 млрд) и Краснодарского края (23,4 млрд).

Наибольший прирост объёмов выданных автокредитов отмечен в Калужской (+38,9%), Волгоградской (+38,3%) и Рязанской (+36,5%) областях, а также в Красноярском крае (+36,3%) и Тульской области (+31,5%).