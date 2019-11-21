В Туле чиновники и экологи обсудят, как оздоровить Оку

22 в тульском творческом индустриальном кластере «Октава» пройдёт межрегиональный форум «Ока — путь к оздоровлению».



В нём примут участие эксперты Тульской, Московской, Калужской, Орловской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей, по территориям которых протекает Ока.

В рамках форума пройдут тематические секции: добыча полезных ископаемых в русле Оки и влияние добычных работ на водохозяйственную обстановку; негативное влияние сбросов загрязнённых и неочищенных сточных вод в Оку; исследование современного состояния Оки и развитие сети мониторинга; туристско-рекреационный потенциал Оки и застройка водоохранной зоны.

Принятую по итогам форума резолюцию рассмотрят на заседании бассейнового совета Окского и Днепровского бассейновых округов Федерального агентства водных ресурсов.