Туляки массово пишут обращения на тему реконструкции Дома губернатора

Жители Тулы начали акцию по сохранению Дома губернатора на улице Свободы, 32.



Месяц назад тульские краеведы обратились к руководителю «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» Елене Шичаниной (e-mail pamkult@tularegion.ru) в интернете с просьбой пояснить судьбу «Дома губернатора», который разрушается на глазах жителей. Но ответ не был получен!

Ходят противоречивые слухи о продаже здания инвестору, которые затем опровергаются. При этом здание по прежнему бесхозно и находится под угрозой уничтожения, хотя по закону находится под охраной государства.

Согласно официальным ответам тульских чиновников, реставрацию Дома губернатора должны были осуществить с 2018 по 2021 год. При этом в 2017 году начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий сообщал, что обязательство отреставрировать Дом губернатора взял на себя застройщик, который получил разрешение на строительство элитной многоэтажки в центре Тулы по соседству с памятником культуры. По словам Горецкого, такое решение явилось компромиссом. Принимался этот компромисс на заседании Градостроительно-земельного Совета Тульской области, в котором раньше председательствовал Юрий Андрианов, сейчас — Валерий Шерин.

Министерство имущественных и земельных отношений и инспекция по госохране сообщают, что этот вопрос не в их компетенции, министерство культуры его не комментирует. Мы направили письмо в прокуратуру Тульской области по вопросу реконструкции Дома губернатора, ответ опубликуем.

Сейчас общественники направили письмо Елене Шичаниной и главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву и призывают сделать это всех неравнодушных. Образец письма нужно скачать по ссылке и направить по почте с уведомлением о вручении по адресам: 300041, Тула, ул. Лейтейзена, д. 10. «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Е. Е. Шичаниной; 300041, пр. Ленина, 2, главе администрации г. Тулы Д. В. Миляеву.