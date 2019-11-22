В Туле закрыли социальную гостиницу для бездомных на Агеева

В Туле закрыли социальную гостиницу на улице Агеева.



По мнению министерства труда и соцзащиты Тульской области, она оказывала услуги низкого качества.

Теперь оказывать бездомным услуги будут частники. Это индивидуальный предприниматель Сергей Иовва, получивший подряд на 51 млн рублей, и Тульский областной еврейский благотворительный центр «ХАСДЭЙ НЭШАМА» («Милосердие»), с которым заключили контракт на 12,7 млн рублей.

Социальная гостиница Иоввы на улице Мартеновской будет размещать бездомных до конца 2021 года. Сейчас здесь живут 56 человек, в том числе 21 бездомный из Алексина, где в ноябре закрыли ночлежку.