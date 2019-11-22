В России силовиков наделили правом сбивать беспилотники

Госдума в окончательном чтении поддержала законопроект, позволяющий сотрудникам нескольких ведомств право сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.



Принятый закон наделяет ФСБ, ФСО, МВД, СВР, Росгвардию и ФСИН правом «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях». Теперь им разрешено повреждать или уничтожать беспилотники.

Также в закон внесена норма, которая позволяет представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники, если они представляют угрозу для людей.