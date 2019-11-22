Шерин отдаёт теплосети Алексина по концессии: в облдуме четыре комитета вынесли вердикты, у муниципалов есть замечания

Тульская областная Дума в первом чтении рассмотрит законопроект об утверждении концессионного соглашения между Тульской областью в лице председателя правительства Валерия Шерина, муниципальным образованием город Алексин и «Алексинской тепло-энерго компанией» от 14 июня 2019 года. Документ на рассмотрение парламента внёс тульский губернатор Алексей Дюмин.



Согласно договору №ДС/120, объекты теплоснабжения передаются ООО «АТЭК», которая с текущего года проводит строительство и реконструкцию тепловых сетей города.

Отмечается, что все затраты и расходы несёт концессионер. Годовая арендная плата за пользование земельными участками, на которых располагаются объекты имущества, устанавливается по ставке: кадастровая стоимость х 0,7%.

Четыре комитета Тульской областной Думы уже вынесли свои рекомендации по данному законопроекту.

Так, принять проект закона рекомендовали комитет по вопросам собственности и земельным отношениям во главе с алексинцем Юрием Моисеевым, комитет по социальной политике во главе с Мариной Левиной, комитет по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству во главе с Юрием Цкипури, комитет по экономической политике и финансам во главе с Галиной Алёшиной.

Кроме того, комитет Цкипури рекомендовал облдуме установить, что поправки к законопроекту принимаются до 3 декабря 2019 года.

Замечания появились на муниципальном уровне, где отмечают, что бюджет города недополучит миллионы рублей, так как концессионная плата не будет взиматься на протяжении 15 лет.





Ранее по такой же схеме — без взимания платы — отдали по концессии объекты теплоснабжения и в других муниципальных образованиях. Например, в Ясногорском районе. В 2016 году в муниципалитетах Ревякинское, Теляковское и Иваньковское системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения получило ООО «Комэнергосервис», обязавшееся в течение 17 лет вложить 218 млн рублей и осуществлять деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии, и горячему водоснабжению.

Отметим, что холдинг «ККС Групп» является арендатором (и в перспективе — концессионером) тепловых сетей не только в Алексине, но и в ряде других муниципальных образований Тульской области. Вероятно, и там взиматься концессионная плата не будет.

Генеральный директор «КСС Групп» Геннадий Кочетков, в состав которой входит «АТЭК», на совещании у Дюмина в конце октября этого года сообщал, что в строительство новой системы горячего водоснабжения в Алексине планируется вложить более 1 млрд рублей. В связи с этим, пообещал глава администрации Алексина Павел Фёдоров, у жителей круглый год будет горячая вода.

В 2017 году правительство Тульской области совместно с Минстроем России и Сбербанком разработали «типовое» кредитное решение по концессиям. По нему техническое перевооружение котельных и реконструкцию тепловых сетей планируется осуществлять на кредиты. Пилотным стал Ясногорск. В дальнейшем такую схему хотят распространить не только по Тульской области, но и по всей стране.

Ранее активист Алексей Носов рассказывал, что имущество теплосетей в Алексине 10 лет назад было передано частным лицам в аренду сроком на 25 лет. При этом арендная сделка могла быть проведена с нарушениями. Кроме того, контрольный пакет холдинга «ККС-групп» принадлежит Международной финансовой корпорации из США и Европейскому банку реконструкции и развития, а также иностранным компаниям, зарегистрированным в оффшорах на Каймановых островах (Magna Carta Capital Limited, HH GENERATION INC., Speshialised Power Master Fund Limited). Самой «ККС» принадлежит лишь 9% в холдинге.