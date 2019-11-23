В тульской деревне дорогу ждали 30 лет, теперь жители боятся, что уложенный на народные деньги асфальт разобьют большегрузы

19 ноября в тульской деревне Волоть прошла приёмка дороги, которую местные жители ждали более 30 лет.



Здесь было только щебёночное покрытие, которое после дождей размывалось и становилось непроходимым как для транспорта, так и для пешеходов.

За счёт средств бюджета местные власти дорогу ремонтировать не собирались, асфальт положили только по программе «Народный бюджет» — с привлечением денег непосредственно из кармана жителей.

Общая протяжённость отремонтированной дороги — более двух километров, площадь — 15,4 тыс. кв. м. Сметная стоимость проекта — 14,88 млн рублей.

При этом через деревню к карьеру ездят большегрузы. Местные жители опасаются, что новая дорога прослужит недолго. Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов сообщил, что для долговечности асфальта должны соблюдаться нормы предельно допустимой нагрузки на ось грузового автомобиля.

«Качество проверяется в два этапа. Во-первых, контроль осуществляет отдел по контролю дорог общего пользования МУ „Сервисный центр“. Отбираются керны на каждом этапе, проверяются все скрытые работы. Закреплённый куратор постоянно находится на объекте. Второй этап — контролирующие мероприятия со стороны независимой экспертной организации, которая как в процессе работ, так и на стадии сдачи объекта следит за исполнением всех норм и стандартов, принятых в дорожном строительстве. Данная дорога проектировалась, исходя из расчёта предельно допустимых весогабаритных параметров. Если они будут соблюдаться, дорога прослужит долго», — пояснил он.