Венёвскому главе, не следившему за Лениным, досталось от прокуратуры

23.11.2019 12:28

Прокуратура внесла главе администрации Венёвского района Андрею Шубчинскому представление за уклонении от содержания и сохранения муниципального имущества.

Поводом послужила ситуация с памятником вождю пролетариата Владимиру Ленину на местной Красной площади. На протяжении долгих лет монумент, которому больше 100 лет, не реставрировался, а в этом году его решили перенести в краеведческий музей.

Интересно, что в районной администрации называли бюст Ленина на постаменте бесхозным, тогда как прокуроры обнаружили, что он числится в реестре муниципальной собственности Венёвского района.

Венёвскому главе, не следившему за Лениным, досталось от прокуратуры

При этом постамент бюста частично разрушен, облицовка отслоилась, на нём прорастают побеги деревьев, однако чиновники мер не принимают. В связи с этим венёвскому главе внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Венёвскому главе, не следившему за Лениным, досталось от прокуратуры
Венёвскому главе, не следившему за Лениным, досталось от прокуратуры

Ранее мы писали, что в Венёве организовали опрос по вопросу переноса памятника Ленину в краеведческий музей из-за его «чужеродности». Также из-за реконструкции мог пострадать монумент на могиле председателя ЧК Ивана Рогожина и военного комиссара Урусовской волости Егора Бизюкова.

При этом оказалось, что в заранее подготовленном проекте благоустройства Красной площади, на который чиновники получили грант в размере 60 млн рублей, отсутствуют памятник Ленину и монумент Рогожину и Бизюкову.

Венёвскому главе, не следившему за Лениным, досталось от прокуратуры

Инициатива переноса памятника вызвала общественный резонанс, коммунисты организовали пикет и сбор подписей за отставку главы администрации Венёвского района Андрея Шубчинского.

По итогам заседания общественного совета 4 октября, памятник, который оказался бесхозным, решили оставить и взять на баланс. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина в ответ на запрос депутата облдумы от КПРФ Светланы Белоус сообщила, что восстановлением памятника Ленину должна заняться администрация Венёвского района

Интересно, что в Венёва местные жители нашли ещё один беспризорный памятник Ленину. Расположен он у здания городской больницы и тоже находится в запустении. У головы Ленина отколот нос, бюст давно не красили, а постамент потрескался.