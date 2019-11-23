Венёвскому главе, не следившему за Лениным, досталось от прокуратуры

Прокуратура внесла главе администрации Венёвского района Андрею Шубчинскому представление за уклонении от содержания и сохранения муниципального имущества.



Поводом послужила ситуация с памятником вождю пролетариата Владимиру Ленину на местной Красной площади. На протяжении долгих лет монумент, которому больше 100 лет, не реставрировался, а в этом году его решили перенести в краеведческий музей.

Интересно, что в районной администрации называли бюст Ленина на постаменте бесхозным, тогда как прокуроры обнаружили, что он числится в реестре муниципальной собственности Венёвского района.

При этом постамент бюста частично разрушен, облицовка отслоилась, на нём прорастают побеги деревьев, однако чиновники мер не принимают. В связи с этим венёвскому главе внесли представление, которое находится на рассмотрении.





Ранее мы писали, что в Венёве организовали опрос по вопросу переноса памятника Ленину в краеведческий музей из-за его «чужеродности». Также из-за реконструкции мог пострадать монумент на могиле председателя ЧК Ивана Рогожина и военного комиссара Урусовской волости Егора Бизюкова.

При этом оказалось, что в заранее подготовленном проекте благоустройства Красной площади, на который чиновники получили грант в размере 60 млн рублей, отсутствуют памятник Ленину и монумент Рогожину и Бизюкову.

Инициатива переноса памятника вызвала общественный резонанс, коммунисты организовали пикет и сбор подписей за отставку главы администрации Венёвского района Андрея Шубчинского.

По итогам заседания общественного совета 4 октября, памятник, который оказался бесхозным, решили оставить и взять на баланс. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина в ответ на запрос депутата облдумы от КПРФ Светланы Белоус сообщила, что восстановлением памятника Ленину должна заняться администрация Венёвского района

Интересно, что в Венёва местные жители нашли ещё один беспризорный памятник Ленину. Расположен он у здания городской больницы и тоже находится в запустении. У головы Ленина отколот нос, бюст давно не красили, а постамент потрескался.