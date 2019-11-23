Москва хочет следить за тульскими автомобилистами?

В 2020 году на территории 16 субъектов Центрального федерального округа, включая Тульскую область, запустят тотальную систему перехвата и розыска транспортных средств.



Она объединит более 5 тысяч камер фото- и видеофиксации с Центром организации дорожного движения в Москве и МВД.

Это позволит проводить мониторинг дорожного движения и отслеживать транспортные потоки, а также снизить количество ДТП, криминальных происшествий и выявлять неадекватных водителей.

Как пишет «Коммерсантъ», сегодня система успешно функционирует в Москве и Подмосковье. В неё входят около 3,7 тысяч камер, которые фиксируют передвижения автомобилей в режиме онлайн. По данным мэрии Москвы, за последние 4 года использование систем фотовидеофиксации помогло снизить количество угонов в 3,5 раза. Внедрение системы перехвата и розыска транспортных средств обойдётся бюджету Москвы в 202 млн рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков уверен, что столичные власти, внедряя межрегиональную систему слежки за транспортом, выходят за рамки своих полномочий.

«Они вторгаются в сферу, затрагивающую интересы почти 20 регионов. Это явно задачи федерального центра. Тем более что речь идёт о хранении информации о проездах миллионов автомобилей. Такими системами, связанными с обеспечением безопасности, должны заниматься исключительно силовые органы. Я направлю запрос в Генпрокуратуру для проведения проверки», — приводит его слова «Коммерсантъ».