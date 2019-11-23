Тульские чиновники будут обходиться народу дороже

Зарплаты тульских госслужащих вырастут на 10%. Соответствующий законопроект внесён в Тульскую областную Думу от лица губернатора Алексея Дюмина.



На повышение окладов месячного содержания чиновников уйдёт дополнительно 22,3 млн рублей в 2019 году.

Также дополнительные средства на увеличение размеров окладов предусмотрены в бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов.

У региональной Счётной палаты замечаний к законопроекту не оказалось. Все думские комитеты его поддержали и рекомендовали принять.

По данным на 1 октября 2019 года в Тульской области насчитывается 1 041 госслужащий, их содержание обходится в 522,5 млн рублей. В эту сумму не включаются заработная плата и оплата труда лиц, замещающих государственные должности.