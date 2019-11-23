Бывший тульский пристав стал «королём» в Воронеже

Бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области Сергей Трухачёв вошёл в «колоду» воронежской власти.



Местное интернет-издание прикинуло, какие кластеры (или группировки) сейчас действуют в региональной политической элите.

Влиятельных лиц, обязанных своим возвышением новому губернатору Воронежской области Александру Гусеву, отнесли к масти «червей».

Отмечается, что Гусев принадлежит к тому типу губернаторов, которым президент РФ Владимир Путин дал «ярлык на княжение» не в силу личного знакомства, а по совету авторитетных людей.

«Королём» среди «червей» оказался экс-глава УФССП по Тульской области Сергей Трухачёв, назначенный заместителем губернатора — руководителем аппарата правительства.

«Версия о том, что на пост вице-губернатора его продвинули силовики, в связи с чем упоминался факт службы его брата в ФСБ, — по своей убедительности уступают другой, меритократической», — отмечает воронежский портал.

Издание называет Трухачёва как человека, долгое время обеспечивавшего исполнение чужих судебных решений, лучшим кандидатом на позицию главного аппаратчика.

«Трухачёв не курирует политический блок и как „кингмейкер“ пока публично себя никак не проявил. Но есть все основания полагать, что Гусев не будет в вопросах политики класть яйца в одну корзину. И станет подключать Трухачева к наиболее проблемным моментам выборной кампании», — пишет издание.

Сергей Трухачёв ушёл из тульской службы судебных приставов в 2013 году и был назначен начальником воронежского судебного департамента.