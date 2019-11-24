Пост Авилова в «Единой России» занял алексинский бизнес-партнёр Дзюбы

Депутат Тульской областной Думы 6-го созыва Александр Швыков стал исполняющим обязанности тульского отделения партии «Единая Россия».



Он сменил бывшего главу администрации Тулы Евгения Авилова, который сейчас также исключён из президиума областного отделения партии, являясь лишь рядовым членом.

Евгений Авилов ушёл в отставку в сентябре 2019 года. Впоследствии он отказался и от мандата депутата Тульской городской Думы, хотя многие называли его основным претендентом на должность мэра. Главой администрации Тулы стал бывший министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.

43-летний Швыков — уроженец Алексина, в 1999 году окончил Тульский государственный университет по направлению «горное дело».

Начинал карьеру мастером «Тяжпромарматуры», затем работал начальника договорного отдела, с 2008 по 2012 год — начальником отдела реализации «Тулаэлектропривода».

С 2012 по 2016 год являлся коммерческим директором ООО ПП «Мехмаш», с 2016 года — генеральный директор. Также числится в учредителях этого предприятия, вместе со Светланой Дзюбой.

«Мехмаш» в 2001 году основал и возглавил депутат Госдумы от Тульской области (с 2016 года), член «Единой России» Виктор Дзюба. Фирма занимается производством оборудования для нефтегазовой отрасли. Основные заказчики — дочерние фирмы «Газпрома». В 2018 году выручка «Мехмаша» превысила 300 млн рублей.