В Тульской области за сутки произошло 8 пожаров

В течение суток спасателям Тульской области пришлось выезжать на пожары восемь раз.



Такие данные по состоянию на 06:00 мск 24 ноября привели в региональном управлении МЧС.

Так, пожары произошли в жилых домах в посёлке Заокский и СНТ «Романовские дворики 2» Заокского района, в селе Левинка Богородицкого района, в посёлке Дубовка Узловского района и в деревне Большие пруды Алексинского района.

Также горели квартира на улице Дубравная в Алексине и гаражи в деревне Ясеновая Ефремовского района и городе Болохово Киреевского района.

В Алексине в результате пожара погибла женщина, ещё одна пострадала. Возгорание спасатели двух пожарных расчётов ликвидировали около часа.