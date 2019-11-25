Уроженец Новомосковска отправится в космос

В 2020 году в состав космического экипажа на МКС войдёт уроженец Новомосковска Николай Тихонов.



Об этом рассказал Герой России, лётчик-космонавт Александр Лазуткин. Тихонов будет командиром экипажа.

Таким образом, Николай Тихонов станет четвёртым космонавтом из Тульской области, покорившим космос. Ранее это сделали Валерий Поляков, Евгений Хрунов и Сергей Залётин.

Николай Тихонов в детстве занимался в лаборатории радио и аэрокосмического моделирования имени А. Володина в новомосковском Дворце детского и юношеского творчества, затем поступил в МАИ имени С. Орджоникидзе.