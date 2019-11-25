Тульская область получит 651 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

В 2020-22 годах Тульская область получит из федерального бюджета свыше 651 млн рублей на создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы.



Такие данные приводятся в Госдуме. Средства будут выделены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На 2020 год Тульской области причитается 406 млн рублей, на 2021 год — 113,5 млн рублей, на 2022 год — 132,1 млн рублей.

В рамках нацпроекта планируется связать информационные системы медицинских организаций и личные кабинеты пациентов на Едином портале госуслуг. Оборудование поставят Ростелеком и Ростех.