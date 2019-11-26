В Узловой «Семёрочку» закрыли из-за отсутствия воды и канализации

Тульский Роспотребнадзор приостановил работу экспресс-бистро «Семёрочка» на улице Андреева в Узловой.



В ходе расследования были выявлены нарушения: в организации общепита отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, нет туалета и раковины для посетителей, не сделан текущий ремонт, не оборудована раздевалка для персонала.

По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ и направлен в Узловский городской суд. Постановлением суда деятельность экспресс-бистро приостановлена на 60 суток.