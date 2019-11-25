Алексинский бор не даёт покоя местной власти

Опушка соснового бора в Алексине по-прежнему под угрозой вырубки, несмотря на слова губернатора о том, что в Тульской области никакого строительства в рекреационных зонах осуществляться не будет.



Ранее мы писали, что около 300 здоровых сосен могут вырубить ради жилой застройки в связи с тем, что решением Собрания депутатов Алексина от 27 марта 2018 года в Правилах застройки и землепользования Алексина участок площадью 1,5 га рекреационного назначения «Р» был переведён в жилую зону «Ж-4».

В 2019 году, когда о планах построить здесь жилой дом узнала широкая общественность, это вызвало резонанс. Местные жители собрали более 1,5 тысяч подписей под обращением к губернатору Тульской области Алексею Дюмину за сохранение леса и обустройства здесь небольшого сквера. Глава региона в свою очередь заверил алексинцев, что никакой вырубки леса здесь вестись не будет, а местному главе Павлу Фёдорову поручил подготовить проекты развития территории и вынести его на обсуждение жителей.

Однако для спасения леса, прежде всего, необходимо придать участку статус рекреационной зоны «Р-1», где невозможно никакое капитальное строительство, чтобы застроить его не возникало соблазна.

22 ноября судьбу спорного участка обсудили на собрании муниципальных депутатов. При этом большинство депутатов, многие из которых были в прежнем созыве, отстаивают своё решение по бору.

Местная администрация в свою очередь предлагает оставить участок в зоне «Ж-4» и придать ему статус общественного пространства, таким образом просто «заморозив» вопрос. Со сменой главы региона к нему можно вернуться и начать осваивать землю.