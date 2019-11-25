28 ноября в Туле пройдёт детский правозащитный форум и международная научно-практическая конференция «Я вправе».



Форум организован в рамках проекта межрегиональной детской общественной организации «Юный друг закона» при поддержке министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Участниками мероприятий станут более 200 человек: учащиеся школ, члены детского общественного совета при тульском омбудсмена, специалисты в сфере образования и соцзащиты.

Будут работать 6 интерактивных площадок: научно-практическая конференция, правовой квест «Высшая ценность — семья», дебаты «Интернет: источник знаний или угроза информационной безопасности», нравственный диалог «Мы разные, но мы вместе», моделирующая игра «Конфликт в школе: кто прав, кто виноват» и площадка по социальному проектированию «Наш ориентир «Право по курсу».