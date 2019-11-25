За неделю туляки пожаловались в ЕДДС почти 6 тысяч раз

С 18 по 25 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Тулы поступило 5 949 обращений граждан, сообщил начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Николай Безруков.



За этот период в городе произошло 17 аварийных отключений по водо- , газо- и электроснабжению, произошло 3 пожара, 174 ДТП, в которых пострадали 17 человек.

Служба спасения выезжала на вызовы 38 раз, в результате оказана помощь 56 гражданам, 3 человека спасено.

В выходные на телефоны горячих линий от туляков поступило 13 обращений по отоплению.