Жители дома №54 по проспекту Ленина в Туле выступают против надстройки второго этажа торгового центра «Цветной бульвар».



Здесь хотят разместить точку общественного питания — фудкорт с кухней народов мира. Ранее мы рассказывали, что 7 июня проект поддержали члены созданного бывшим губернатором Владимиром Груздевым Градостроительно-земельного Совета Тульской области под председательством главы регионального правительства Валерия Шерина. По их мнению, «необходимость модернизации» цветочного магазина «давно назрела».

Чиновники пообещали, что строительство начнётся только в том случае, если жители близлежащих домов одобрят его на публичных слушаниях. Туляки не дожидаясь публичных слушаний начали кампанию против строительства под их окнами.

«В планах очередных „дельцов“ построить второй этаж над „Цветочным бульваром“ на проспекте Ленина. В стенах которого будет располагаться, как ни сложно догадаться, фаст-фуд народов Мира! Помимо архитектурной „брони“ для жителей дома номер 54 по пр-ту Ленина это ещё и очередная авантюра, и без того заполонившая Тулу „шаурма-подобная“ безвкусица!!! Горожане, откликнемся на этот беспредел!!!» — распространились сообщения в соцсетях.

Сейчас жители дома №54 записали видеообращение ко всем своим землякам с призывом поддержать их в борьбе за свои права.

«Более 10 лет назад на этом месте был прекрасный сквер с липовыми деревьями, кипарисами, клумбами. Всех жителей города радовали уникальная горка и фонтан. В 2010 году было решено вместо сквера построить огромный торговый центр „Цветной бульвар“. Решение принял собственник, который хотел извлекать лично для себя прибыль. Жители всегда были против, писали в различные инстанции, в том числе и в прокуратуру. Но в итоге торговый центр перед нашим домом был построен без согласия жителей, с грубейшими нарушениями предельно допустимых параметров строительства.

Сейчас снова собственник вышел с просьбой снова нарушить закон. Как мы можем жить в таком доме?! Нарушены нормы изоляции, солнечный свет не поступает до первых трёх этажей. Объект построен на недопустимом расстоянии: вместо 50 метров по санитарным нормам там менее 12 метров. В 2019 году прокуратура выявила серьёзные нарушения пожарной безопасности. Так как наш дом расположен критично близко, существует реальная угроза в случае пожара. Тем более уже в пристройке „Томато“ уже был пожар, пожарная машина 15 минут не могла припарковаться и начать действия. Причём на верхнем этаже хотят разместить кухни народов мира.

Мы просто не знаем, куда уже обращаться. Мы обращались к губернатору Тульской области, но ответ получили в виде отписки. Ответ спустили другим подразделениям и конкретно от Алексея Дюмина ничего не получили. Мы ещё раз обращаемся к губернатору, чтобы нам помогли отстоять интересы наши, а не коммерсантов. В нашем доме живут оружейники, честь и слава этим людям. Получается, что администрация не возражает, что права этих людей нарушаются. Тулу неоднократно лихорадит подобными проектами точечных застроек. Жители могут подумать, что их это не касается, но это касается каждого. Завтра буквально в каждом дворе может начаться такая застройка, и люди не смогут нормально жить. Необходимо прекратить этот беспредел с возведением растущих как грибы построек», — возмущены туляки.