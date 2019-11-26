Правительство: Тульская область совершила бизнес-рывок

За 10 месяцев малым и средним предпринимателям в Тульской области выдали около 280 млн рублей в рамках льготного кредитования.



Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года, озвучили на совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина с заместителем министра экономического развития России Вадимом Живулиным.

По словам Живулина, за последние несколько лет Тульская область совершила рывок в вопросах развития малого и среднего бизнеса.

«Инкубатор, который вы открыли — это хороший пример для подражания. Выстроена целая система акселерации малых и средних компаний: когда находят перспективную организацию, индивидуального предпринимателя, размещают его в инкубаторе, оказывают всю необходимую помощь и поддержку», — отметил он.