Не хотят терпеть: в России рекордно выросла протестная активность

Социологи отмечают рекордный рост протестной активности в 2019 году. В третьем квартале в России прошло более 580 акций, а всего с начала года — 1443. Это самый высокий показатель за несколько лет, отмечают специалисты Центра социально-трудовых прав.



Самыми популярными причинами протеста в июле-сентябре 2019 года стали увольнения врачей, экологическая ситуация в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

В первом квартале 2019 года, согласно данным ЦСТП, в России состоялось 429 громких протестов, во втором — 434. В России, отмечают исследователи, ежегодно проходит 1,2-1,5 тысячи уличных протестных акций, пишет Znak.

Готовность поддержать соотечественников выходом на митинг или серию пикетов, по словам экспертов, означает, что «в 2019 году общество в России имеет другое социальное качество, нежели в 2016–2017 годах» — до протеста против пенсионной реформы, — которое стало определяющим.