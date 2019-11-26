К венёвскому главе Шубчинскому опять появились претензии у прокуратуры

Прокуратура Венёвского района нашла нарушения требований градостроительного законодательства в деятельности местной администрации.



В нарушение требований Градостроительного кодекса РФ сведения, документы, материалы о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства вносятся в информационную систему с нарушением установленного законом срока или не вносятся вовсе.

В адрес главы администрации Венёвского района Андрея Шубчинского внесено представление, которое находится на рассмотрении и на контроле в прокуратуре.

Напомним, ранее прокуроры внесли Шубчинскому представление за уклонение от ремонта памятника Владимиру Ленину, который находился в неудовлетворительном состоянии, будучи на балансе муниципалитета.