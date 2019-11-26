Новомосковцы вышли на пикеты против мусорного оператора «МСК-НТ» и организуют митинг (видео)

19 и 21 ноября в Новомосковске прошли пикеты на местном полигоне и у офиса регионального мусорного оператора «МСК-НТ».



Активисты требуют, чтобы глава горадминистрации Алексей Бирюлин исполнял запрет правительства РФ на захоронение отходов производства, в состав которых входят полезные компоненты.

Также жители требуют расторгнуть агентский договор с «МСК-НТ» и разделить две услуги в квитанции ЖКХ — вывоз ТКО и содержание жилья — с единым лицевым счётом, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».

Администрация города за стол переговоров с активистами садиться не желает, утверждают они.

Кроме того, новомосковцы отмечают личную заинтересованность в такой мусорной реформе главы областной организации «Экологическая защита» Вадима Баранова, что подтверждено его подписью в протоколе конкурсного отбора регионального оператора, где работает его жена Элла Баранова.

1 декабря с 12:00 до 14:00 в Новомосковске на площади перед ДК железнодорожников пройдёт митинг по вопросу мусорной реформы. Основные тезисы: договор жителей с «МСК-НТ» не заключался, судебные приказы об оплате вывоза мусора жителям незаконны. Новомосковцы обсудят метода оспаривания норматива ТКО и алгоритм действий после получения судебных приказов. Предыдущий митинг по этой проблеме проходил в Новомосковске 21 сентября.