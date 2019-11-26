В Алексине братскую могилу красноармейцев превратили в свалку, а виноватыми сделали поисковиков

В Алексине поисковики отряда «Щит» обнаружили на месте братской могилы воинов Красной армии у деревни Зайцево грандиозную свалку.



Место захоронения поисковикам указали местные жители. Как рассказывают они, ещё в годы Великой Отечественной войны часть останков бойцов перенесли в братскую могилу в Пушкино. Со временем могила превратилась в свалку.

«Я такого давно не видел. Мой редкий волос дыбом встал. На месте захоронения воинов Красной Армии — грандиозная помойка: фекалии, моча, банки, склянки. Мы всё зафиксировали на видео, чтобы к нам вопросов не было. Решили посмотреть, что там под свалкой. Расчистили участок, заложили шурф, а там кости. Я всякое видел, но в канун 75-летия Великой Победы, когда мы будем отчитываться по своей работе, такая вещь обнаружилась», — рассказал «МК в Туле» президент патриотического объединения поисковых отрядов «Щит» Юрий Апарин.

Он отметил, что поисковики уведомляли администрацию Алексина о планируемых раскопках на месте захоронения с последующим перезахоронением.

«Прежде чем провести эксгумацию, мы всегда проводим разведку. Включаем это место в план. Собираем необходимые документы. Уведомляем администрацию, но в этом случае чиновники нас проигнорировали. Мы обнаружили кости сейчас, зачем нам ждать утверждения плана на следующий год, чтобы их перезахоронить? Великий народ валяется на помойке!», — поделился Апарин.

Алексинские чиновники, по утверждению поисковиков, обвинили их в том, что работы проводились без согласования. 16 ноября на место выехала сотрудники администрации вместе с полицейскими и зафиксировали работу поисковиков как несанкционированные археологические раскопки.

На официальном сайте администрации Алексина отмечается, что проводилось «вскрытие воинских захоронений в порядке самодеятельной инициативы без согласования с управлением Министерства обороны РФ».

«Суда не было, а они признали нас виновными. Администрация ссылается на проведение археологических работ. Мы не археологи, а поисковики. Это не памятник культурного наследия, а помойка. Когда приехал князь-барин из местной администрации, у нас был разговор. Мы попросили провести эксгумацию, согласно всем нормам и правилам. Помойку мы убрали бы. Администрация ответила, мусор не трогать», — цитирует Апарина «МК в Туле».

Сейчас поисковые работы приостановлены, а мусор по-прежнему находится рядом с останками красноармейцев.