«Партии роста» хотят бесплатно предоставить помещение в Туле

Тульское отделение «Партии роста» может бесплатно получить помещение на улице Металлургов.



Такое решение хотят принять городские депутаты, распоряжаясь муниципальным имуществом Тулы.

«Партию роста» в Тульской областной Думе представляет Андрей Мазов. В 2016 году Мазов стал героем фильма на НТВ «Должники Госдепа», в которой рассказал об американских кредитах принадлежащего ему информагентства. После выхода программы проблемы с кредитами рассосались, а Мазов стал депутатом Тульской областной Думы.

Кроме того, ряд нежилых помещений в безвозмездное пользование могут получить Тульский областной эколого-биологический центр учащихся, фонд программ перспективного развития «Малиновая засека», детско-юношеский спортивный клуб «Чемпион».