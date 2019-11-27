Рекордное число молодых россиян хотят эмигрировать

Из России хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте 18-24 лет.



Этот показатель достиг максимума с 2009 года, свидетельствуют данные «Левада-центра», пишет The Bell.

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров.

В среднем число потенциальных эмигрантов составляет 21%. Среди обеспеченных россиян 28% хотят выехать за рубеж на постоянное место жительства. Основные причины: беспокойство за будущее детей, экономическая обстановка, высокое качество медобслуживания за рубежом и политическая обстановка в России.

Желающие уехать за рубеж говорят о том, что дела в России идут в неправильном направлении, многим стыдно за происходящее в стране.

В феврале этого года 17% россиян выражали желание уехать из страны навсегда, из них 41% — молодые граждане, показал опрос «Левада-центра».

Реальные доходы россиян падают шестой год подряд — с момента присоединения Крыма и введения западных санкций. По итогам 2018 года почти 20% жителей РФ сообщили о снижении зарплат (данные РАНХиГС), в 2019-м каждый четвёртый россиянин заметил ухудшение своего материального положения.

За два последних года число граждан, планирующих своё будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. Согласно последним данным Росстата, за чертой бедности в стране проживают 18,6 млн граждан (12,7% населения России).