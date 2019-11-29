Тулякам, возможно, придётся чипировать кошек и собак

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды выступили за всеобщую регистрацию и чипирование животных.



«Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными. Это очень хороший закон, один из самых передовых в мире. Но у нас целый ряд норм этого закона не может запуститься и полноценно заработать из‑за того, что отсутствует всеобщая регистрация животных», — отметил председатель комитета Владимир Бурматов.

По его словам, сейчас за то, что человек выбросил животное на улицу, предусматривается ответственность, однако привлечь нерадивого хозяина невозможно, потому что животное не зарегистрировано, и невозможно установить его прежнего владельца. Также регистрация и чипирование нужны для того, чтобы найти потерявшихся животных.

«Я встретился с министром сельского хозяйства, направил ему официальный запрос от комитета, попросил ускорить внесение этих норм, запускающих процедуру идентификации и учёта. Мы настаиваем на том, чтобы это было бесплатно», — приводят СМИ слова Бурматова.

Он подчеркнул, что в вопросе маркировки домашних животных депутатов уже поддержали крупнейшие кинологические организации.