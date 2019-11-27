В Туле в ближайшие годы не планируют реконструкцию очистных сооружений, сообщили депутаты на публичных слушаниях по проекту бюджета региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.



Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков заявил, что это «безумно дорогое мероприятие», которое обойдётся в несколько миллиардов рублей.

Он не исключил, что очистные сооружения могут отдать по концессии — по словам министра, такой вопрос прорабатывается.

В прошлом году в администрации Тулы сообщали, что реконструкция очистных сооружений будет стоить около 1,7 млрд рублей. Её могут провести на средства Нового банка развития БРИКС в 2024 году, если Минстрой признает Тулу достойной. Заявки подали ещё 3 российских города.

Сейчас износ канализационных сетей в Туле составляет 85,2%, водопроводных — 82,4%, тепловых — 62,3%. Модернизация объектов городского хозяйства требует масштабных вложений.

А пока тулякам остаётся довольствоваться другими масштабными проектами — например, новой набережной. Согласно информации из открытых источников, только из бюджета Тулы в набережную вложили свыше 500 млн рублей (включая благоустройство исторического центра). При этом весь проект оценивался более чем в 10 млрд рублей.