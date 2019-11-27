Туляки на слушаниях выступили против надстройки общепита у них под окнами. Поддержит ли жителей городской глава?

25 ноября в Туле прошли публичные слушания по вопросу надстройки ещё одного этажа в торговом центре «Цветной бульвар» на проспекте Ленина, 54Б.



Здесь хотят разместить ресторан кухонь народов мира. Жители соседнего дома 54 выступили категорически против такой инициативы. О том, как прошли слушания, рассказал руководитель областного отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.

«Магазин цветов принадлежит семье Шемякиных и проект реконструкции уже получил добро градостроительного совета, но с условием его одобрения на публичных слушаниях, которые поручили провести видному единоросу из городской Думы Алексею Ионову.

Как я понял, был план провести слушания по сценарию сбора замечаний и пожеланий к предложенному проекту реконструкции. В этой канве Ионов и пробовал провести мероприятие. Но жители 54-го дома оказались не промах, на удочку не клюнули.

Когда „Цветной бульвар“ только планировали строить, жильцам соседнего 54-го дома тоже показывали красивые картинки, а по факту ликвидировали сквер, закрыли стеной вид из окна первым трём этажам, обрушили стоимость квартир и сейчас нагло предлагают ещё двум этажам любоваться задней стеной магазина цветов, а не видом на проспект Ленина.

Накануне и в день слушаний в некоторой прессе появились явно заказные статьи о том, какой это хороший проект и как некие анонимные жители выступают за реконструкцию, обвиняя в нежелании развиваться жильцов дома старшего поколения. Приём понятен: стравить жителей и затем провести нужное решение.

Однако благодаря массовой явке собственников 54-го дома у планов организаторов стройки и слушаний не было ни единого шанса. Да, жильцы разделились: одни требовали отказаться от реконструкции, а другие вообще снести всё здание, как нарушающее всевозможные нормы.

За выступил только некий дядечка, сидевший в зале рядом с адвокатом собственника торгового центра.

Публичные слушания носят только рекомендательный характер. Теперь слово за новым главой городской администрации Миляевым. Что для него окажется важнее: интересы собственников 160 квартир дома 54 по проспекту Ленина или бизнес интересы семьи Шемякиных, которым принадлежит „Цветной бульвар“? Скоро узнаем.

P.S. Кстати, присутствующие на слушаниях депутаты городской Думы молча отсидели всё собрание, не высказав никакой мысли, а представляющая этот округ депутат Рублёвская и вовсе не пришла», — написал он на своей странице в фейсбуке.