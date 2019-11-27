Хлопок у автомобиля: в Туле пытались подорвать мужчину

В Туле мужчину пытались взорвать у автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома 106А на улице Болдина.



Происшествие случилось 27 ноября. Пострадавший, который является уроженцем Узбекистана, получил незначительные телесные повреждения.

Как сообщили в СУ СК по Тульской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).