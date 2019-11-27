Туляки: Никакой реконструкции здания, построенного с нарушениями, быть не может

Жители дома №54 по проспекту Ленина в Туле требуют провести экспертизу торгового центра «Цветной бульвар», построенного прямо под их окнами.



25 ноября в Туле прошли публичные слушания по вопросу надстройки ещё одного этажа ТЦ, где хотят разместить ресторан кухонь народов мира. Туляки выступили категорически против такой инициативы.

Торговый центр слишком близко расположен к дому, что создаёт угрозу в случае ЧП; шум и светящиеся вывески мешают жителям отдыхать вечером и спать ночью. Туляки требуют провести экспертизу здания.

«Архитектурные строения, генеральный план, пожарная безопасность, санитарная среда вокруг нашего дома — по этим разделам пусть сделают государственную экспертизу, и сразу увидим все нарушения», — рассказывает одна из жительниц дома №54 Алевтина Мазурова.

«Ни о каком возведении и реконструкции в здании, которое построено с нарушениями, быть не может. Ни о каких нововведениях. Жители нашего дома проголосовали за снос „Цветного бульвара“», — подчёркивает жительница дома №54 Елена Кабанова.

Отметим, что 10 лет назад на месте «Цветного бульвара» располагался сквер. Несмотря на протесты жителей здание всё-таки построили. Сейчас собственник уже заручился согласием Градостроительно-земельного Совета Тулы под руководством председателя регионального правительства Валерия Шерина на надстройку здания. Однако на публичных слушаниях туляки такой вариант категорически отвергли.

«Магазин цветов принадлежит семье Шемякиных и проект реконструкции уже получил добро градостроительного совета, но с условием его одобрения на публичных слушаниях. Но жители 54-го дома оказались не промах, на удочку не клюнули.

Когда „Цветной бульвар“ только планировали строить, жильцам соседнего 54-го дома тоже показывали красивые картинки, а по факту ликвидировали сквер, закрыли стеной вид из окна первым трём этажам, обрушили стоимость квартир и сейчас нагло предлагают ещё двум этажам любоваться задней стеной магазина цветов, а не видом на проспект Ленина.

Благодаря массовой явке собственников 54-го дома у планов организаторов стройки и слушаний не было ни единого шанса. Да, жильцы разделились: одни требовали отказаться от реконструкции, а другие вообще снести всё здание, как нарушающее всевозможные нормы», — рассказал о публичных слушаниях руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.

Интересно, что официальные тульские СМИ начали писать о согласии жителей, принимая сторону застройщика.

«Вот вам мнение жителей, на согласие которых в данном вопросе ссылаются официальные тульские СМИ. Вот вам новое доказательство продолжения той самой градостроительной политики в интересах застройщиков. Вот вам новое доказательство наплевательского отношения к мнению горожан. Всё по прежнему, всё остаётся по-старому. И будет так оставаться. Казалось бы есть нарушения,есть выводы правоохранительных органов, но это никак не мешает Градостроительному совету одобрить всё. Выходит и закон не закон, когда очень хочется.

К работе так называемому Градостроительного совета вопросов много было всегда. Много раз общественность и активисты Тулы требовали его переизбрания и реорганизации, включения в его состав профессионалов -специалистов и общественности как равноправных членов. Но чиновники стоят насмерть, защищая свой бастион, своё право делать так, как им хочется. Даже превышая полномочия этого так называемого Совета, который по сути своей всего лишь совещательный орган и никоим образом принимать решения и одобрять что либо не может. И при всём этом чиновники не устают твердить об участии жителей города в решении его проблеме и его развитии», — прокомментировал ситуацию тульский краевед Сергей Демидов, уже давно публично выступающий против точечной застройки Тулы.