В Узловой могут закрыть детский стационар? Жители бьют тревогу

Жители Узловой боятся, что в городе закроют единственный детский стационар.



Информация об этом распространяется в соцсетях. Опасения жителей подтверждают общественники из Узловского района.

Сообщается, что узловчане готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

«В Узловском районе большая численность населения, у нас шикарный родильный дом, много дошкольных и школьных учреждений, а это говорит о том, что детей в районе много и все они нуждаются в качественной, своевременной медицинской помощи. Реализация национальных проектов, как раз направлена на увеличение демографии, на улучшение уровня и качества жизни людей. И уж точно в эти проекты не входит закрытие круглосуточного детского стационара при УРБ.

Уже смирились с тем, что там проблемы с водой, с отоплением, требуется ремонт здания внутри и снаружи, смирились с тем, что чтобы помыться, нужно отпроситься и сбегать домой, однако отделение не пустует, больные дети под круглосуточным контролем и наблюдением — дети с самого города Узловая и с посёлков Узловского района. И как же мы сейчас отнесёмся к тому, что такой большой район, причём динамично развивающийся, может остаться без детского круглосуточного стационара?

Это как так можно было замодернизировать здравоохранение области, чтобы оставить детей фактически без медицинской помощи??? Не потому ли педиатры убегают (и не только педиатры скоро побегут), что зарплаты у сотрудников урезают? К чему движемся такими темпами? Если у нашего министерства здравоохранения ТО хватит смелости на данный шаг и разговоры о закрытии детского отделения или перевода его в режим работы дневного стационара из-за отсутствия врачей перейдут к действиям, то данный орган подтвердит, то что они не в состоянии осуществлять полноценно свою деятельность, а значит не способны обеспечить людей медицинскими услугами. И никакие показательные круглые столы, обсуждения и форумы не могут решать проблемы, которые возникают в районах Тульской области.

Кто в этом виноват людей интересовать в данном случае не должно. По какой причине специалисты не заинтересованы в работе и почему они уходят должно отвечать министерство здравоохранения ТО и решать эту проблему на местах, жители районов не должны страдать от отсутствия медицинской помощи. Чтобы предотвратить данную ситуацию, жители Узловского района — родители детей, которые могут остаться без медицинской помощи готовят обращение к Президенту РФ и Губернатору ТО с просьбой о недопущении закрытия круглосуточного детского отделения и соблюдения указов Президента РФ о исполнения национальных проектов», — говорится в городском паблике.