Чиновники отступили от планов застроить бор в Алексине

Участку соснового бора в Алексине вернут статус рекреационной зоны. Будут спасены около 300 вековых деревьев.



29 ноября состоится заседание собрания муниципальных депутатов, на котором обсудят вопрос о признании утратившим силу решения депутатов от 27.03.2018 №2 (47).2 с поправками в утверждённые 1 марта 2016 года Правила землепользования и застройки города.

Этим решением около 1,5 га земли были переведены в зону «Ж-4» для последующего строительства многоэтажного жилого дома. С весны местные общественники и жители активно защищают лесную территорию.

В июле после проверки инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору нашла нарушения при переводе земли, допущенные на стадии проведения публичных слушаний.

Осенью жители собрали более 1,5 тысяч подписей к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, глава региона в свою очередь сообщил, что на территории всего региона застройки рекреационных зон быть не может

В администрации Алексина, несмотря на перевод земли, сначала отрицали, что будет вестись вырубка леса. Однако сообщили, что строительство здесь всё же планируется, при этом сколько именно домов — чиновники сказать не могли.

22 ноября состоялось заседание рабочей группы, на котором местная администрация настаивала на том, чтобы оставить лес в зоне многоэтажной застройки и придать ей статус общественных пространств.

Протокол заседания опубликовали только вечером 25 ноября. Согласно документу, участники рабочей группы решили поддержать перевод рассматриваемой территории в зону «Р».

О том, что против воли жителей идти на намерены, сообщили и в министерстве внутренней политики Тульской области в ответ на обращение муниципального депутата Алексея Носова.