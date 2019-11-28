«Левада-центр»: Россияне раздражены, считая власть неэффективной и коррумпированной

Почти три четверти (72%) россиян заявляют о несовпадении интересов власти и общества, отмечают эксперты «Левада-центра».



Это максимальное значение с ноября 2007 года, прежний рекорд (68%) был зафиксирован в октябре 2011 года, в преддверии зимних массовых протестов.

53% от числа тех, кто говорит о расхождении интересов власти и общества, считают, что власть мало волнует, как живёт народ, 19% сетуют на отсутствие обратной связи между теми, кто принимает политические решения, и населением, ещё 16% полагают, что у власти и общества всегда разные цели и интересы.

«Тот факт, что максимальное число россиян говорит о несовпадении интересов власти и общества, указывает на размывание того, что когда-то называли общественным договором. Раздражение властью проявляется по-разному — не только в негативной оценке правительства, Госдумы, „Единой России“, но и в ощущении неэффективности и коррумпированности власти. У населения растёт ощущение, что власть неэффективна и далека от общества и что ей нечем ему ответить», — отмечает директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Недовольство проявляют наиболее активные группы граждан, выше всего ощущение разрыва между властью и обществом у предпринимателей, специалистов и рабочих.

«Бизнес считает, что власть будет продолжать на него давить, рабочие и специалисты – что власть продолжит выжимать ресурсы из населения. У менее активных групп это проявляется по-другому: они, особенно бедные, считают, что власть живет за счёт народа, но при этом есть и смирение, мнение, что надо терпеть, – это одна из важных характеристик массового сознания. Раздражение накапливается, идёт медленная эрозия легитимности власти. Но должно произойти что-то экстраординарное, чтобы это переросло в действия со стороны населения», — приводят слова Гудкова «Ведомости».

Эксперты отмечают, что «крымского синдрома» уже нет, все внешнеполитические успехи «переварены» и больше не служат оправданием внутренним проблемам. А решить их власть не может, несмотря на все попытки.