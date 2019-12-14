В Кимовске растратили бюджетные деньги, выделенные на медосмотр водителей

В Кимовске руководитель муниципального учреждения и медицинский работник растратили бюджетные средства.



Суд установил, что в 2018—2019 годах руководитель учреждения и медработник неоднократно подписывали акты сдачи-приёма услуг по проведению медосмотров водителей, при этом фактически услуги не оказывались. Подписанные акты были представлены для оплаты в бухгалтерию. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей и был возмещён в ходе следствия.

Уголовные дела возбудили по ч. 3 ст. 160 (растрата) и ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160 (пособничество в растрате) УК РФ.

Суд признал сообщников виновными и назначил наказание в виде штрафов в размере 150 тыс. и 120 тыс. рублей.