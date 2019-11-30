В России продолжает расти ввоз пальмового масла

В сентябре 2019 года поставки пальмового масла в Россию выросли на 31,2% по сравнению с 2018 годом (до 87,8 тонн), сообщил Росстат.



По итогам прошлого года Россия стала мировым лидером по закупкам пальмового масла. В 2018 году в Россию ввезли 1,06 млн тонн пальмового масла и его фракций на $748,77. В числе основных поставщиков выступают Индонезия (84,1% импорта), Малайзия (8,2%) и Нидерланды (4,6%). С 1 октября 2019 года ставка НДС для пальмового масла увеличилась с 10% до 20%.

Пальмовое масло используют в производстве кондитерских и молочных продуктов. Недобросовестные производили увеличивают его содержание в продуктах, поскольку пальмовое масло дешевле других растительных масел.

Отметим, что Тульская область входит в тройку российских регионов, лидирующих по объёму импорта пальмового масла (89,7 тыс. тонн в 2018 году). Пальмовое масло используют даже для производства тульских пряников.