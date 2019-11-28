В тульском «Голосе» возникли разногласия из-за бывшего единоросса

В тульском отделении правозащитного движения «Голос» произошёл конфликт из-за сотрудничества с предвыборный период с одним из кандидатов в депутаты в городскую Думу Олегом Сухановым.



Участник движения, бывший координатор тульского штаба Алексея Навального Дмитрий Николаев и экс-сторонник «Левого фронта» Дмитрий Разуваев заявили о несогласии с позицией возглавляющего реготделения «Голоса» Алексея Власова, который поддержал наблюдением на выборах бывшего единоросса.

Также они утверждают, что руководитель движения продолжил сотрудничать с Сухановым и после выборов, небезвозмездно помогая ему в судах.

«Конфликт в движении начался после сентябрьских выборов. Алексей всеми путями отодвигал меня от принятия каких-либо управленческих решений, как потом выяснилось со слов второго члена совета, Дмитрия Разуваева, Власов говорил что я просто не пришёл на заседание, хотя по факту я даже не знал об этих заседаниях. В итоге это вылилось в то, что „Голос“ начал сотрудничать с известным в городе депутатом от „Единой России“ Олегом Сухановым, который известен не только своей политической деятельностью, но и связями в криминальном мире.

Обо всём этом я узнал в день проведения голосования, и, соответственно, после этого у меня возникли вопросы к Власову, как к председателю движения. Но вместо ответов на свои вопросы я получил лишь упреки и обвинения, что занимаюсь дестабилизацией работы отделения. Далее был заклеймён работником спецслужб. На вопросы про его странное поведение в день ЕДГ также никаких ответов не получил. После описанных выше событий, я был исключён из всех чатов и вообще потерял связь с движением.

Но этого Алексею оказалось мало, он захотел исключить меня их числа уполномоченных участников движения, собрал для этого заседание совета. Но он не знал, что на это совет не имеет право. И в итоге вместо проведения перевыборов председателя, обсуждения рабочих моментов и составления стратегии развития движения, активисты сидели и наблюдали театр абсурда имени Алексея Власова», — рассказал СМИ Николаев.

В свою очередь Власов заявил, что Николаев и Разуваев делают вид, что в организации раскол, потому что хотят «порулить».

В январе должно было пройти учредительное заседание, на котором планировалось переизбрать руководство тульского «Голоса». Николаев сообщил, что до этого момента реготделение распущено, однако в московском «Голосе» эту информацию опровергли.

Олег Суханов был региональным лидером «Молодой Гвардии Единой России», депутатом Тульской городской Думы 4 и 5 созывов, в последнем созыве — заместителем председателя. В октябре 2016 года потерял место в составе партии «Единая Россия».

Олег Суханов был зампредом Тульской гордумы, региональным лидером молодогвардейцев. Депутат облдумы, главный тульский единоросс Николай Воробьёв говорил про него: «Опыт Суханова и его преданность делу поможет в развитии партии».

В 2017 году Олег Суханов оказался самым бедным городским депутатом с годовым доходом в 283 тысячи рублей. В собственности у него приусадебный участок в 1 253 кв. м и участок под ИЖС площадью 1 000 кв. м., жилой дом в 294,7 кв. м, доля в квартире, квартира в 69,1 кв. м и баня в 49 кв. м. В 2018 году он задекларировал доход за год всего в 47 тысяч рублей.

В 2019 году возник скандал, связанный с именем Олега Суханова — в Москве за стрельбу был задержан юрист Павел Пятницкий, который, как сообщалось, был помощником Суханова в Тулгордуме.

В ноябре писало, что брат Олега Суханова вместе с племянником директора ФСБ Дмитрием Бортниковым владеют долями резидента «Сколково» ООО «Весна», который является оператором мусорного полигона «Ядрово», против которого активно митинговали жители Волокаламска. Самого Суханова связывают с ритуальным бизнесом.