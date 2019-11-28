Туляки присоединятся к всероссийской забастовке таксистов по принципу жёлтых жилетов

В городах России с 26 ноября проходят забастовки водителей такси, которые выступают против ценовой политики крупных агрегаторов.



Водители хотят обрушить акции «Яндекса», который берёт комиссию в 1,5-2 раза больше, чем другие агрегаторы.

Также таксистов возмущает, что некоторые поездки могут стоить 50 рублей, при этом даже с такой суммы удерживается комиссия.

К забастовкам присоединились крупные города и около 20 тысяч водителей, пишут СМИ. С 3 декабря планируется провести акцию одновременно во всех регионах. К ней планируют присоединиться и туляки.

Ожидается, что забастовка пройдёт по принципу «жёлтых жилетов» во Франции. Таксисты будут не выходить на линию, совершать фейковые заказы с одноразовых телефонных номеров.

«В этот раз протест строится не так, как обычно. Раньше был комитет, были чётко прописаны требования, с которыми люди выходили на правительство и на агрегаторов. Сейчас нет организации, которая выставляет чёткие требования. Если завтра правительство захочет встретиться с организаторами бойкота, они не смогут этого сделать — нет лидеров, нет активистов, которые готовы к диалогу. Сейчас это всё очень похоже на протест „жёлтых жилетов“ — нет ответственных», — отметил председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.